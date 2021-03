CorSport: il rinnovo di Inzaghi con la Lazio si allontana. Con Lotito è gelo

Il tecnico ha chiesto 4 milioni di ingaggio, cifre fuori dalla portata anche del Napoli. Sono venuti meno gli stimoli. Inzaghi si interroga e ha preso tempo

“Lotito era al Training Center di Formello venerdì e non sembra proprio abbia incrociato Simone Inzaghi, il cui rinnovo del contratto resta in bilico e in discussione. Filtra e viene confermato solo il gelo“.

Lo scrive il Corriere dello Sport, che aggiunge:

“Non c’è mai stato un sì e neppure un no definitivo alla proposta formalizzata dalla società all’inizio di febbraio: triennale per complessivi 7,5 milioni netti con bonus legati alle qualificazioni Europa League e Champions più l’eventuale premio scudetto per salire sino ad un massimo di 11. Ingaggio oscillante tra il minimo garantito dei 2,5 e il tetto dei quasi 4, richiesti dal tecnico all’inizio della trattativa, datata 9 dicembre 2020, il giorno dopo la qualificazione agli ottavi Champions, quando incontrò il presidente a Villa San Sebastiano”.

Cifre che non sono neanche alla portata del Napoli, aggiungiamo noi. A De Laurentiis piace Inzaghi ma è escluso che possa dargli quattro milioni netti a stagione. Sono cifre impensabili per il Napoli, soprattutto in tempi di pandemia ma non solo.

All’epoca, Inzaghi voleva “rivedere la scaletta dei bonus” e avrebbe dovuto

“negoziare un ritocco per lo staff: non ha mai visto una totale convinzione della società a chiudere il discorso“.

Dopo più di tre mesi,

“il tecnico, ricevuta la bozza precontrattuale, ha formulato una contro-proposta su cui la trattativa negli ultimi quaranta giorni è sembrata affievolirsi. Quasi fossero venuti meno certi stimoli a proseguire l’avventura da una parte e dall’altra”.

A questo punto, si tratta di decidere, scrive il quotidiano sportivo.

“E’ pur vero che la stessa cifra non è mai stata percepita a Formello da nessun allenatore. Si tratta di decidere, insomma, e sono Lotito e Inzaghi a dover far capire le proprie intenzioni alla piazza dando segnali di chiarezza, di stabilità o di cambiamento, per pianificare il futuro. Può darsi, anzi è molto probabile, che si arrivi così in fondo alla stagione. Simone, con il contratto in scadenza e la consapevolezza di rinnovare profondamente la squadra, si interroga e ha preso tempo. Se non ha fretta Lotito, non va di corsa neppure lui. Decisione delicata, quasi un travaglio, decidere di proseguire l’avventura con la Lazio o separarsi dopo un ventennio, recidendo il cordone ombelicale”.