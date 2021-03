Corsera: Gattuso mette fine alle critiche che spesso a torto gli sono state rivolte

Con la vittoria contro il Milan, il Napoli interrompe la striscia negativa in trasferta e appare rivitalizzato e più consapevole delle proprie forze

La vittoria contro il Milan a San Siro riporta fiducia in casa Napoli e non solo, come scrive il Corriere della Sera. Il gioco degli azzurri appare rivitalizzato e Gattuso può prendersi la soddisfazione di vincere contro la sua ex squadra in trasferta

Soprattutto mette in campo una squadra che, pur privata di elementi preziosi come Lozano, Manolas e Rrahmani, appare rivitalizzata e più consapevole delle proprie forze, dopo la crisi culminata nell’uscita dall’Europa League con il Granada e la sconfitta con i bergamaschi (l’ottava in campionato). Rino si prende una rivincita su De Laurentiis che ha iniziato a coltivare dubbi sul suo operato. Ieri a Milano nello stadio che evidentemente lo carica ha battuto il suo Milan per la prima volta da allenatore. Interrompe la striscia negativa in trasferta e mette fine alle critiche che a ragione ma spesso a torto gli sono state rivolte