Claudio Gioè: «Riina si complimentò con me per averlo interpretato ne Il capo dei capi»

Claudio Gioè si racconta a Il Fatto Quotidiano. E’ il protagonista della nuova serie di Rai1, “Màkari”. E’ famoso per aver recitato in “I cento passi”, “La meglio gioventù” e per aver interpretato il ruolo di Totò Riina ne “Il capo dei capi”. Riina stesso, racconta, si complimentò con lui per l’interpretazione.

«Attraverso i suoi legali; uno di loro una volta mi ha fermato in aeroporto, in un altro caso, ed era un legale differente, in un ristorante: “Le faccio i complimenti per come ha interpretato il mio cliente”. “Chi è lei?”. “Sono l’avvocato”. “Allora chieda a Riina se mi racconta tutti i segreti della trattativa Stato-Mafia”. Rispose con un sorriso. Così ho aggiunto: “Se Riina si è riconosciuto nel personaggio, allora, di fatto, ha ammesso, per la prima volta, di essere il capo dei capi. Avvocato, che mi dice?”. “Non è così, non è così”. “Avvocato, ripeto: se si riconosce nella fiction, allora non è il manovale che sostiene di essere”. Ed è finita lì».