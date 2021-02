Totò Cascio, l’ex bambino di Nuovo Cinema Paradiso: «Sto diventando cieco»

Totò Cascio, il bambino di Nuovo Cinema Paradiso, racconta a La Stampa il suo dramma, la malattia che rischia di portarlo alla cecità: la retinite pigmentosa.

«La mia – racconta oggi – è stata una vita bella, confortata da un buon successo. Poi ho avuto problemi agli occhi. Gravi, molto gravi. Mi sono dovuto fermare a causa di una retinite pigmentosa». Aggiunge: «Non ne ho parlato mai, se non a chi conoscevo bene. Così, per quella naturale riservatezza che interviene quando si deve parlare delle proprie cose, soprattutto quando sono negative. E anche perché ero sprofondato in un periodo buio, anche interiormente». Un sospiro: «È la prima volta che lo racconto pubblicamente. Mi ero chiuso in me stesso. Pazzesco».