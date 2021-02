Terribile incidente d’auto per Cossu, fratture e trauma cranico ma non è in pericolo di vita

Il CorSport ricostruisce la dinamica. L’ex Cagliari guidava sulla Statale 554, poi l’auto ha sbandato e si è schiantata sul guard raill. La Porche su cui viaggiava è distrutta

L’ex giocatore simbolo del Cagliari, oggi dirigente del club sardo, Andrea Cossu, è ricoverato in ospedale dopo aver avuto un incidente in auto, ieri pomeriggio. Il Corriere dello Sport scrive che “a giudicare dalle condizioni della sua Porsche, lo schianto deve essere stato terribile”.

Il quotidiano sportivo ricostruisce la dinamica dell’incidente. Cossu era sulla Statale 554, proveniente dal Poetto. Andava verso Cagliari. L’auto ha sbandato e, all’altezza di Selargius, si è più volte schiantata sul guard raill per poi fermarsi al centro della carreggiata.

“Le cause sono ancora da accertare ma nelle prime fase concitate, ai soccorritori la scena è apparsa subito tragica, tanto che in un primo momento si è parlato di Cossu come in pericolo di vita”.

Gli operatori del 118 lo hanno trasportato in codice rosso in ospedale. L’ex calciatore ha riportato diverse fratture e un trauma cranico, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Ieri sera, in un tweet, il Cagliari parlava di “condizioni stabili”. La situazione, scrive il quotidiano sportivo, verrà monitorata nelle prossime ore per scongiurare ulteriori complicazioni.