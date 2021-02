Tamponi Lazio, la Procura di Avellino chiede l’esame del Dna per Immobile, Strakosha e Leiva

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, la Procura di Avellino ha chiesto l’esame del Dna per Immobile, Strakosha e Leiva, nell’ambito del caso tamponi che ha investito la Lazio. Si intende appurare se i tamponi negativi dichiarati dal club biancoceleste appartenessero davvero ai tre giocatori.

“ La Procura di Avellino ha chiesto l’esame del Dna, attraverso il prelievo salivare, dei tre giocatori . E’ stato già nominato il perito dal Gip e si tratta della dottoressa Paola Salvatore dell’università Federico II di Napoli. Si procederà entro il 15-20 marzo nella data utile che verrà concordata dal Tribunale con i giocatori della Lazio. I piemme, guidati dal sostituto procuratore Enzo D’Onofrio (lo stesso che aveva indagato Lotito per il caso Iodice), cercano un ulteriore riscontro, un’altra prova per convincersi del fatto che in effetti i tamponi negativi di Immobile, Strakosha e Leiva (esaminati alla Futura Diagnostica di Avellino, alla Merigen di Napoli e infine all’ospedale Moscati) appartenessero ai tre giocatori “.

La Lazio, continua il quotidiano,

“metterà a disposizione dei tre giocatori un avvocato per accompagnarli (a Napoli o Avellino) in occasione del test, a meno che non vogliano farsi seguire da un legale di fiducia. Ovviamente sulla buona fede dei giocatori, molto seccati per il trambusto mediatico provocato dalle inchieste, non può esserci alcun dubbio”.