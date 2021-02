Sconcerti: Ronaldo è ormai sul filo dell’imbarazzo, va aiutato

Sul Corriere della Sera. “Ha qualcosa”. “E’ scomparso. In un’azione complessa ha perfino scalciato l’aria come un vecchio senza equilibrio”

Sul Corriere della Sera, Mario Sconcerti scrive di Ronaldo. Le prestazioni del portoghese iniziano ad essere preoccupanti. Bisognerebbe aiutarlo, perché è evidente che c’è qualcosa di forte che lo condiziona.

Sconcerti scrive:

“Ronaldo è ormai sul filo dell’imbarazzo. Adesso il problema è evidente e quasi incomprensibile. Finora si era limitato a segnare e a giocare meno bene. Ora Ronaldo è scomparso. In un’azione complessa ha perfino scalciato l’aria come un vecchio senza equilibrio. Ha qualcosa, va aiutato, comunque la pensi lui. Non basta nemmeno l’errore consueto di tenerlo in mezzo alle difese, c’è qualcosa di forte che lo frena. E senza di lui la Juve è normale, come molti suoi avversari”.