Sconcerti: lo Spezia è come se avesse giocato a flipper, la pallina era il Milan

Una partita di flipper in cui la pallina era il Milan. E’ l’immagine che Mario Sconcerti propone per il match di ieri sera, Spezia-Milan.

“Lo Spezia è come avesse giocato a flipper, dove la pallina era il Milan. Un gioco a grande velocità, con spazi coperti a memoria, da squadra vera. Una specie di terra di Zeman con meno qualità e identica attenzione. Ci sono stati momenti in cui il Milan è stato messo sotto in modo martellante. Non c’era la distrazione dei primi in classifica, c’era una pura inferiorità tattica”.