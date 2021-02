Sconcerti: “Il Napoli ha giocato senza attaccanti, non c’è prova che sia peggiore di chi ha davanti”

L’editorialista del Corriere della Sera, Mario Sconcerti, ha parlato a Calciomercato.com della lotta scudetto in Serie A. E anche del Napoli.

Come finisce tra Gattuso e il Napoli? O meglio: finisce prima che il campionato finisca?

“Finisce che se Gattuso esce dalla Coppa Italia e poi perde con la Juve si mette in modo poco lusinghiero e rischia molto. Ma la domanda è: chi viene a sostituirlo? Gli allenatori bravi ci sono, da Allegri a Sarri a Spalletti. Ma sono disposti a prendere una squadra in corsa? Lasciami dire che in un campionato in cui tu riscopri decisivi i grandi attaccanti, il Napoli ha sempre dovuto fare a meno di Osimhen e di Mertens, i suoi due centravanti. Cioè ha giocato senza attaccanti e allora non c’è nessuna prova reale che il Napoli sia peggiore di quelle che stanno davanti”.