Rocchi si laurea con 110 e lode: tesi sul parallelo VAR-appello

L’ex direttore di gara è diventato dottore in giurisprudenza. A La Gazzetta dello Sport: “Non pensavo di emozionarmi così”

Ex arbitro e figura importante per le relazioni tra le squadre e l’AIA, oggi Gianluca Rocchi si è laureato in giurisprudenza. La Gazzetta dello Sport ha dato la notizia e intervistato l’ex direttore di gare fiorentino.

Non pensavo di emozionarmi così. Ci ho messo 7 anni rubando momenti per lo studio un po’ ovunque. Due amici mi hanno fatto pensare alla laurea, poi l’ano scorso l’avvocato Viglione mi ha suggerito il parallelo tra il VAR e un riesame immediato, con le dovute differenze ovviamente: il calcio è sempre un campo ludico. Trentalange all’AIA? Gli auguro il meglio, ho apprezzato il ringraziamento a Nicchi che in 12 anni ha dato un contributo. Ma c’era bisogno di una svolta.