Ritardi nel corso di allenatore: De Rossi ha dovuto rifiutare tre panchine di Serie A

L’edizione online de La Gazzetta dello Sport racconta “lo strano caso” dell’ex centrocampista, che non può allenare a causa dei ritardi per il Covid

La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione online, l’ha definito “lo strano caso di Daniele De Rossi” e con giusto motivo. L’ex centrocampista della Roma, com’è noto, ha deciso di intraprendere la carriera di allenatore e nonostante da esordiente abbia ricevuto già tre offerte dalla Serie A non ne ha potuta accettare nessuna.

Prima ha dovuto rinunciare alla Fiorentina perché non era ancora iscritto al corso Uefa di Coverciano, poi i rinvii per il Covid. Dopo aver rifiutato anche Crotone e Cagliari ora rischia di non essere in regola nemmeno all’inizio della prossima stagione.