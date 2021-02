Repubblica: Lotito e De Laurentiis provano a bloccare l’operazione Fondi di Dal Pino

Il presidente della Lazio è da sempre contrario e per riuscire a bloccare tutto gli basta trovare 5-6 presidente che stiano con lui

Settimana impegnativa per la Lega che sarà impegnata in una serie di riunioni per chiudere la questione diritti tv e quella legata ai Fondi. Per quanto riguarda quest’ultima, secondo quanto riporta Repubblica, si prepara una battaglia che sarà portata avanti dal presidente della Lazio Lotito

Il patron laziale vuole prendere tempo e potrebbe convincere Atalanta, Verona, Napoli, forse anche Udinese e qualche altro club a sorpresa, a votare contro. De Laurentiis vorrebbe chiedere un prestito ad una importante banca internazionale (ma i club sono già pieni di debiti…). Commisso, patron della Fiorentina, invece si è espresso oggi a favore dei Fondi anche se non aveva votato per Dal Pino e De Siervo nell’assemblea elettiva, ed è legato a Lotito.

L’operazione Fondi è il vero capolavoro di Dal Pino che ci lavora oramai da un anno, ma c’è sempre stato all’interno della Lega una fronda contraria, adesso per approvare il progetto servono 14 voti e Lotito è alla ricerca di 5-6 società per bloccare tutto

Ce la può fare.

C’è qualche rischio ancora che l’operazione possa slittare, anche se questo comporterebbe non poche polemiche e magari spaccature all’interno della Lega.