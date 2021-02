Repubblica: con il pareggio il Napoli è favorito per arrivare in finale

Per non aver subito reti in casa i bookmakers hanno modificato le quote sulla qualificazione per la Coppa Italia, in cui adesso sono gli azzurri a essere indicati come i favoriti (a 1,75).

Il pareggio a reti inviolate contro l’Atalanta per la prima semifinale di Coppa Italia, anche se non ha convinto, ha almeno messo al sicuro il Napoli per la gara di ritorno a Bergamo. Non sono arrivati commenti da parte del presidente De Laurentiis, scrive Repubblica, troppo impegnato con le questioni politiche della Lega e dei Fondi nella giornata di ieri. Ma non prendere gol in casa, ha avuto effetto

i bookmakers hanno modificato le loro quote sulla qualificazione per la finale della Coppa Italia, in cui adesso sono gli azzurri a essere indicati come i favoriti (a 1,75).