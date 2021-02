Percassi: «L’arbitro ha favorito il Real perché più importante, per soggezione»

La Gazzetta dello Sport intervista il presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi. Si esprime sull’arbitraggio della partita di Champions contro il Real Madrid. Freuler è stato espulso ingiustamente. Racconta di essere rimasto incredulo di fronte al cartellino rosso estratto dall’arbitro.

Era presente anche Gravina, non c’è stato bisogno di spiegargli nulla.

Percassi attribuisce la decisione dell’arbitro ad una certa soggezione nei confronti del Real, la squadra, tra le due in campo, più forte.

«Le posso dire l’impressione chiarissima che mi è rimasta addosso di tutta la situazione: soggezione. E il risultato conseguente: è stata strafavorita la squadra più importante, sulla carta e per la storia. Che poi dire impressione è sbagliato. Il termine impressione può andar bene se c’è un solo episodio dubbio: io, da quanti ce ne sono stati, me li sono dovuti appuntare per non rischiare di dimenticarne qualcuno».