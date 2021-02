Napoli-Juventus, arbitra Doveri

A coadiuvarlo ci saranno Giallatini e Preti. Quarto uomo Calvarese. Al Var Valeri. Avar: Bindoni.

Sono ufficiali le designazioni arbitrali per la prossima giornata di campionato. Per Napoli-Juventus, in programma sabato 13 febbraio alle 18 allo Stadio Diego Armando Maradona, è stato scelto l’arbitro Doveri. A coadiuvarlo ci saranno Giallatini e Preti. Quarto uomo Calvarese. Al Var Valeri. Avar: Bindoni.

NAPOLI – JUVENTUS Sabato 13/02 h. 18.00

DOVERI

GIALLATINI – PRETI

IV: CALVARESE

VAR: VALERI

AVAR: BINDONI