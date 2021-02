Napoli bene solo in una fase: al 45′ è 2-0 col Genoa

Doppietta dell’ex Pandev, che s’infila nei varchi lasciati dalla difesa. Gli azzurri creano tanto, Petagna ha colpito una traversa

Dopo i primi 45 minuti, il risultato è impietoso: il Genoa è avanti 2-0 sul Napoli. Gli azzurri creano tanto e arrivano sempre pericolosamente a ridosso dell’area avversaria, ma i rossoblù grazie ad un ispiratissimo Pandev convertono entrambe le occasioni. Il primo squillo è di Zielinski, che al 3′ impegna Perin che neutralizza il suo tiro. Il Genoa passa in vantaggio all’11’, quando un passaggio sbagliato di Maksimovic crea un buco dalle sue parti in cui si infila Pandev, che davanti a Ospina lo fredda sul primo palo.

Il Napoli ricomincia a macinare gioco e ci prova prima con Lozano da fuori area (Perin è ancora bravo a respingere) e poi con Petagna, che devia di testa un calcio di punizione ma il suo tentativo si infrange sulla traversa. Così al 26′ i rossoblù raddoppiano: Destro attira la difesa su di sé, serve Zajc che a sua volta imbuca perfettamente per Pandev. Controllo a seguire da campione, per il macedone, che battezza ancora il primo palo e va di nuovo a segno. In chiusura di frazione, altre due conclusioni degne di nota di Elmas e di Zielinski, entrambe neutralizzate da Perin. Intanto, Gattuso manda a scaldare Insigne, che con ogni probabilità entrerà ad inizio ripresa.