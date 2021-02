Morte Maradona, spuntano tre nuovi imputati per omicidio colposo

Si tratta di Carlos Diaz, lo psicologo che aveva in cura Diego a settembre e di Ricardo Almiron e Dahiana Gisela Madrid, i due infermieri che si alternavano nell’abitazione di Diego

Ci sono tre nuovi imputati per omicidio colposo nell’indagine sulla morte di Diego Armando Maradona. Si tratta, scrive la Gazzetta dello Sport, dello psicologo che lo aveva in cura a settembre, Carlos Diaz, e di Ricardo Almiron e Dahiana Gisela Madrid, i due infermieri che si alternavano nell’abitazione di Diego per monitorarne le condizioni. I loro nomi si aggiungono a quelli del neurochirurgo Leopoldo Luque e della psichiatra Agustina Cosachov nel registro degli indagati.