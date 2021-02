Moggi difende Gattuso: Sarebbe interessante sapere cosa poteva fare di meglio

Luciano Moggi sulle pagine di Libero difende apertamente l’allenatore del Napoli Rino Gattuso, giocando per lui l’attenuante degli infortuni

Da parte nostra non riteniamo giuste le critiche che piovono da tempo sulla conduzione di Gattuso, avendo dovuto, il mister, sopperire alle assenze di lunga data di Mertens e soprattutto di Osimhen che doveva essere l’uomo adatto a scardinare le difese avversarie. Contro la Juve il nigeriano va in campo ma non al meglio, al pari di Ruiz, guarito da poco dal virus, e adesso c’è pure l’infortunio di Demme a complicare la situazione del centrocampo. A questi si aggiunge la mancanza di Manolas per infortunio e di Koulibaly per Covid e quindi difesa tutta da inventare