Milik segna il suo primo gol col Marsiglia (VIDEO)

Il polacco ha siglato la rete del 2-0 sul Lens. La partita è ancora in corso. Il Marsiglia è in un periodo complesso, dopo le dimissioni di Villas Boas

Arkadiusz Milik festeggia il primo gol col Marsiglia. L’attaccante polacco ha segnato la rete del 2-0 dei francesi sul campo del Lens. Gol di rapina in area, sul filo del fuorigioco. Milik è stato schierato titolare al fianco di Germain. La prima rete è stata segnata da Thauvin. I marsigliesi stanno vivendo un periodo particolarmente complesso. Ci sono le dimissioni dell’allenatore Villas Boas e l’aggressione dei tifosi al centro sportivo per protesta nei confronti dei dirigenti. Il Marsiglia se dovesse vincere – per ora si è a fine primo tempo, salirebbe al sesto posto in classifica.