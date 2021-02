Mihajlovic: «Orsolini out per scelta tecnica, è un modo per tenere tutti sotto pressione»

In conferenza stampa: «Siamo a +7 dal Parma e + 5 dal terzultimo posto. Non siamo preoccupati. Dobbiamo credere nel nostro percorso perché prima o poi le cose girano»

Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha presentato in conferenza stampa la gara di domani contro il Parma.

“Sono abituato a pensare una partita alla volta, ci aspettano due gare alla nostra portata nelle quali dobbiamo scende in campo con lo stesso atteggiamento delle scorse gare con Juve e Milan. Vogliamo migliorare e non possiamo accontentarci di fare la prestazione, servono i risultati. Domani a Parma cercheremo di fare la nostra partita mettendo in campo la nostra solita mentalità. Come ho già detto, dobbiamo fare più attenzione ai dettagli e minimizzare gli errori. Sono fiducioso”.

“Siamo a +7 dal Parma e + 5 dal terzultimo posto. Non siamo preoccupati, abbiamo vissuto periodi peggiori quindi bisogna guardare positivamente alle prossime sfide. Con le prestazioni messe in campo abbiamo raccolto meno di quello che avremmo meritato perciò dobbiamo credere nel nostro percorso perché prima o poi le cose girano. Sono fiducioso nei confronti della squadra, dello staff tecnico e di tutta la società. Basta avere pazienza. Servirà lavorare ancora sulla mentalità che per certi aspetti è più rilevante delle questioni tecnico- tattiche. Come ho già detto dobbiamo imparare a guardare i dettagli, fanno la differenza e sono quello che potrebbe premetterci di fare il salto di qualità. Se riuscissimo a conquistare sei punti nelle prossime due partite faremmo un bel salto in avanti… dipende tutto da noi”.

“Voglio vedere lo stesso approccio che abbiamo avuto con Juventus e Milan. Voglio una squadra più cinica e che si parli di più. Voglio tirare fuori il meglio dai singoli perché in questo modo cresce tutta la squadra”.

“All’andata abbiamo vinto facendo una buona gara. La differenza è che noi abbiamo continuato a dimostrare la nostra qualità grazie alle prestazioni, a parte la partita con la Roma. Il Parma, invece, ha avuto maggiori difficoltà perché ci sono stati tanti cambiamenti, sia nel contesto societario che nella squadra. Sono all’inizio di un nuovo progetto. Noi siamo più avanti di loro da questo punto di vista. A livello societario si sono accorti di quanto il campionato italiano sia difficile e hanno investito molto in quest’ultima sessione di mercato”.

“Skov Olsen giocherà domani. L’infortunio lo ha fermato in un buon momento. Ora è pronto e voglio provarlo dall’inizio, merita di giocare. Credo che sia un giocatore che ha grandi margini di crescita, deve solo migliorare dal punto di vista caratteriale. Orsolini in questi giorni si è allenato e fisicamente sta bene. Sono tutti ragazzi da cui mi aspetto di più per questo è giusto intercambiarli. Riccardo domani andrà in panchina per scelta tecnica non per il problema fisico che ha accusato in settimana. Attenzione, non è una bocciatura, ma un modo per tenerli sotto pressione“.