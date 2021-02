Messi e Sergio Ramos, il piano del PSG per il “ratto” dei miti di Barca e Real

France Football mette in copertina Messi con la maglia del PSG e i segreti della trattativa. L’Equipe scrive che i francesi hanno fatto un patto di non ingerenza col Real

La copertina di France Football dice tutto: Messi con la maglia del PSG, spiattellato così, senza tatto. Mentre l’Equipe affronta l’altra metà del “ratto” spagnolo: il patto tra il Real Madrid e i francesi per Sergio Ramos. I media francesi sono scatenati.

Messi a Parigi è passata da sogno a possibilità nelle ultime settimane. Prima le dichiarazioni di Neymar a dicembre, poi quelle di Di María, ora la copertina di France Football. Il titolo della prestigiosa rivista francese è “La carta segreta del PSG”: nel numero di domani dovrebbero essere svelati i segreti dell’operazione.

Tuttavia il PSG è ancora prudente e non vuole anticipare gli eventi. Messi come tutti sanno va in scadenza a giugno e i campioni della Ligue 1 non vogliono entrare in una disputa con il Barcellona proprio otto giorni prima della sfida di Champions League.

E non vogliono evidentemente nemmeno fare uno sgarbo al Real Madrid. L’Equipe scrive che ci sarebbe un patto silenzioso tra Florentino Perez e la dirigenza del PSG per evitare ingerenze fino a quando il rinnovo del contratto del grande difensore non sarà definitivamente una causa persa. Insomma: un gentlemen’s agreement, che fa comunque presupporre che proprio il PSG sarà la nuova destinazione di Ramos qualora davvero dovesse rompere col Real.