Maldini: “Rinnovo Ibra? Ha detto che dipenderà dal suo corpo. Ma se continua così…”

Il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, ha rilasciato un’intervista a Bein Sports. Ha parlato del rinnovo di Ibrahimovic.

“Zlatan? Siamo una delle squadre più giovani d’Europa, la squadra ha bisogno di un leader come lui. Abbiamo provato a ingaggiarlo nel 2018 ma era al LA Galaxy. Rinnovo? Ci ha detto che dipenderà dal suo corpo. Ma se continua così non vedo perché non possa essere ancora con noi l’anno prossimo”.

Ibra non è l’unico calciatore in attesa di rinnovo.

“Abbiamo tre giocatori in scadenza, e abbiamo anche i contratti in scadenza nel 2022. Ma è una prassi normale, stiamo lavorando. Dico sempre che bisogna essere contenti in due per arrivare ad un accordo, i giocatori sono professionisti e pensano al 100% al campo. La speranza è di trovare presto un accordo”.

Su Theo Hernandez:

“Prima di incontrarlo non volevo sapere cosa pensassero gli altri su di lui. L’ho< incontrato e sono rimasto colpito dalla sua sensibilità. Giocava nel Real Madrid ma si stava perdendo, io e il club abbiamo creduto ciecamente in lui dopo questo incontro. Gli dico che i suoi obiettivi devono essere quelli di diventare tra i primi tre terzini al mondo ed entrare a far parte della squadra titolare della nazionale francese”.