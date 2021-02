Lutto nel mondo del calcio: è morto Mauro Bellugi

L’ex calciatore di Inter, Bologna, Napoli e Pistoiese aveva 71 anni. Gli erano state amputate entrambe le gambe in conseguenza del Covid

Mauro Bellugi non ce l’ha fatta. L’ex calciatore di Inter, Bologna, Napoli e Pistoiese, è morto a 71 anni. Nei mesi scorsi la sua storia aveva commosso tutti. Era stato sottoposto all’amputazione di entrambe le gambe in conseguenza del Covid. Aveva affrontato con coraggio la terribile esperienza, raccontata in diverse interviste.

Bellugi ha giocato nel Napoli, nel penultimo anno della sua carriera, stagione 79-80. L’anno successivo, nella Pistoiese, fu il suo ultimo da calciatore.