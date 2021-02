Lukaku demolisce la Lazio (3-1) e traina l’Inter al primo posto in classifica

Sempre più devastante il centravanti belga. Segna una doppietta (e sono sedici) e poi regala il terzo gol a Lautaro. Milan spodestato dopo 18 giornate

Dopo diciotto giornate, la Serie A cambia padrone. La sconfitta di ieri sera a La Spezia è costata il primato al Milan. Questa sera l’Inter ha battuto 3-1 la Lazio e si è portata la comando della classifica dopo 22 giornate: 50 punti, mentre i rossoneri sono fermi a 49. Al terzo posto la Roma con 43 e poi la Juventus con 42. A quota 40 c’è il terzetto composto da Napoli, Lazio e Atalanta. Domenica prossima si giocherà Atalanta-Napoli, e c’è sempre da recuperare Juventus-Napoli.

È la terza vittoria consecutiva per la squadra di Conte, dopo i successi su Benevento e Fiorentina. Ancora una volta, e come sempre, il protagonista della vittoria dell’Inter è stato Lukaku autore di una doppietta nel primo tempo: la prima rete su rigore. Il belga a giunto a quota 16 nella classifica marcatori, pari merito con Ronaldo. E poi creatore della rete del 3-1 firmata da Lautaro Martinez. Un’azione di contropiede nata da palla persa da Immobile al limite dell’area nerazzurra. Brozovic ha servito Lukaku che si è reso conto di avere di fronte Parolo, decisamente più lento, lo ha superato come nei torneo scolastici, buttando la palla avanti, e poi ha servito Lautaro che ha comodamente adagiato in rete a porta vuota.

In precedenza, la Lazio aveva accorciato le distanze con una rete fortunosa di Escalante autore di una fortunosa deviazione su innocua punizione di Milinkovic-Savic.