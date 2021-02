Libero: “Raiola chiede al Milan 10 milioni di ingaggio per Donnarumma e lo considera un favore”

“Non avrebbe problemi a trovare un club disposto a pagare tanto per un parametro zero com Gigio e anche a scucire corpose commissioni”

Libero scrive del contratto di Donnarumma, del suo rinnovo col Milan che sembra ancora in alto mare.

La firma sul rinnovo del contratto tarda ad arrivare e ogni parata decisiva (l’ultima giovedì sera in Europa League contro la Stella Rossa) permette a Mino Raiola di forzare la mano con il club quanto a ingaggio e altri orpelli.

Raiola in definitiva chiede almeno dieci milioncini di euro a stagione per il suo assistito e già così è convinto di fare un gran piacere al Milan. Non ha tutti i torti, tra l’altro, perché (…) un club in giro per il mondo disposto a farsi carico dello stipendio per cotanto parametro zero, si trova eccome. Non solo, siffatto club sarebbe disposto anche a scucire corpose commissioni a Minone nostro, cosa che il Milan preferirebbe evitare.