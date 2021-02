L’assessore Fortini: «Ipotizzare che il 15 febbraio richiudano le scuole è un’illazione»

A Repubblica Napoli: «Non c’è nulla di concreto. Se i dati indicassero un’impennata di contagi, un’ordinanza potrebbe esserci. Ma non ha senso ipotizzarla adesso»

Ieri si è diffusa la notizia di un nuovo stop alle scuole in presenza, a partire dalle superiori. Un’idea del governatore De Luca conseguenza dell’aumento dei contagi in Campania. Oggi Repubblica Napoli riporta le dichiarazioni dell’assessore regionale all’Istruzione, Lucia Fortini, che esclude, per ora, una simile eventualità.

«Si rincorrono voci. Ma non c’è nulla di concreto. Ipotizzare che il 15 febbraio si chiuda di nuovo, come alcuni sostengono, è, al momento, tecnicamente una illazione. Non possiamo sapere, oggi, quale andamento avrà l’epidemia nei prossimi giorni. Certo se i dati dovessero indicare un’impennata di contagi a ridosso della riapertura delle scuole, una ordinanza potrebbe esserci. Ma non ha alcun senso ipotizzarla di qui al 15 febbraio: un’ordinanza del genere avrebbe un carattere d’urgenza che, se di urgenza si tratta, non permetterebbe a nessuno di attendere 10 giorni».

Ieri l’assessora ha incontrato i sindacati della scuola, con cui ha affrontato l’argomento.

«Certo abbiamo parlato anche di questo. Perché non si può escludere nulla. Ma ribadisco che al momento ogni supposizione di una imminente ordinanza che chiuda di nuovo gli istituti scolastici è solo una illazione».

Oggi l’Unità di crisi regionale si riunirà per analizzare i dati dei contagi e fare il punto della situazione.