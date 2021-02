Ladri nella casa di Icardi a Parigi: bottino di 400 mila euro

I criminali si sono introdotto nell’abitazione quando non c’era nessuno in casa e si sono portati via gioielli, orologi e vestiti

Alcuni malviventi si sono introdotti nell’abitazione di Mauro Icardi a Parigi, quando in casa non c’era nessuno. Sono stati rubati gioielli, orologi, vestiti per un totale di circa 400 mila euro. Una fonte ha riportato all’Equipe che il furto è stato scoperto domenica mattina.

È il secondo furto ad un giocatore del Paris Saint-Germain nell’ultimo periodo, dopo quello a Sergio Rico.