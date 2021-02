Ladri in casa di Ancelotti in Inghilterra: rubata la cassaforte

Il Corriere dello Sport racconta la vicenda: due uomini si introdotti nell’abitazione dell’allenatore con la figlia presente in casa che ha messo in fuga i ladri

Due ladri si sono introdotti nell’abitazione di Carlo Ancelotti a Crosby lo scorso venerdì sera, mentre l’allenatore non era presente in casa. A raccontare la vicenda è il Corriere dello Sport, che spiega come i malviventi siano entrati con impermeabile e passamontagna e abbiano rubato la cassaforte intorno alle 18:30 ora locale. L’intervento della figlia Katia, presente in casa, li ha messi in fuga.