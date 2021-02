L’Abruzzo segue la Campania: scuole chiuse dal 1 marzo (tranne gli asili)

Il governatore Marsilio ha firmato l’ordinanza dopo la conferma, da parte dell’Asl e del Gruppo tecnico scientifico regionale, dell’aumento dei contagi in età scolare

Anche l’Abruzzo chiude le scuole in tutta la regione da lunedì primo marzo. Si torna alla didattica a distanza ovunque, meno che agli asili e salvo diverse disposizioni comunali.

In serata, il governatore della Regione, Marco Marsilio, ha firmato l’ordinanza relativa.

All’origine del provvedimento c’è, tra l’altro, la conferma, da parte della Asl e del Gruppo tecnico scientifico regionale, di come siano in aumento i contagi nella fascia di popolazione in età scolare. L’ordinanza sarà valida fino a nuove disposizioni.