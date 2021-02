La perizia: la morte di Astori non avrebbe potuto essere evitata

Il capitano della Fiorentina non fu sottoposto all’holter indicato dalle linee guida per l’idoneità sportiva. Solo un defibrillatore in camera avrebbe potuto aiutarlo, ma non esisteva una diagnosi che lo imponesse

La morte di Davide Astori non avrebbe potuto essere evitata. Lo dichiara la perizia disposta dal gup Angelo Antonio Pezzuti per fare luce sulle cause del decesso del capitano della Fiorentina. Sarà discussa il 4 febbraio prossimo al processo con rito abbreviato che vede imputato (con l’accusa di omicidio colposo) il professor Giorgio Galanti.

La notizia è riportata da Tuttosport.