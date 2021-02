La foto di Icardi con l’ossigeno che allarma i social

Lui la posta su Instagram, allarme tra i tifosi. Poi spiega: ho una camera iperbarica casa, così recupero prima dagli infortuni

Mauro Icardi non sarà a disposizione di Mauricio Pochettino per la gara tra PSG e Dijon di oggi a causa di una gastroenterite. Ma a destare preoccupazione è uno scatto postato sui social dall’attaccante, dove ha una maschera per l’ossigeno all’interno di una camera iperbarica. Alla fine è stato lo stesso argentino a dover spiegare la situazione, sempre via social.

Per tutti quelli che me l’hanno chiesto, è una camera iperbarica che ho a casa che serve a prevenire gli infortuni e mi aiuta a recuperare più velocemente tra una partita e l’altra, dopo gli allenamenti e così via. Quello è ossigeno puro, respirato ad una pressione tre volte superiore a quella atmosferica. Non giocherò per una semplice gastroenterite.