La Fiorentina potrebbe puntare a Gattuso per il post Prandelli

Lo scrive il Corriere Fiorentino. A Commisso il tecnico del Napoli è sempre piaciuto, non si sarebbe da stupirsi se il club tornasse a farsi vivo

Secondo quanto scrive il Corriere Fiorentino, la Fiorentina starebbe pensando a Rino Gattuso per il post Prandelli. In realtà, scrive il quotidiano, il club di Commisso è soddisfatto del lavoro del suo tecnico ma si guarda intorno per la prossima stagione. A Commisso non dispiacerebbe inserire Prandelli nei quadri dirigenziali, tra l’altro.

“Di Gattuso Commisso aveva già parlato («È calabrese come me, grintoso come quando giocavo a calcio — disse a Rai2 poco prima del cambio in panchina tra Montella e Iachini — la sua grinta mi piace assai») e adesso che il rapporto con De Laurentiis si è fatto teso non ci sarebbe da stupirsi se la Fiorentina tornasse a farsi viva”.