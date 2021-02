La discendente di Dante: «A scuola è stata dura. Il preside era un dantista. Venivo sempre interrogata»

Specchio intervista la contessa Massimilla Serego Alighieri. Giovane imprenditrice del vino in Valpolicella, è una diretta discendente di Dante Alighieri. Insieme alla sorella, rappresenta la 21esima generazione della famiglia.

La sua azienda, la tenuta Serego Alighieri, è la più antica della Valpolicella. Racconta cosa significa essere la discendente del poeta della Divina Commedia, cosa ha ereditato da lui.

«Dante non era un tipo facile, anzi. Non aveva peli sulla lingua e sulla sua capacità di giudizio ha costruito un’opera, senza preoccuparsi di collocare di qua e di là, all’Inferno, suoi contemporanei. Da lui ho preso il senso critico – anche se io mi espongo meno– l’attaccamento alla patria e l’amore per il territorio. Quando l’hanno esiliato se l’è presa e non aveva torto, ma a Verona si è trovato bene. Qui è stato tre volte e ha stretto un bel rapporto con la famiglia della Scala, non a caso Cangrande è in Paradiso».