La Brexit impone il blocco degli allenatori stranieri, il calcio inglese rischia di cambiare faccia

Con le nuove regole Bielsa e Solskjaer non avrebbero ottenuto il GBE, una sorta di permesso di lavoro basato sul curriculum d’elite. Ma vale solo per i nuovi

Niente nuovi manager stranieri. Le nuove rigide regole della Brexit minacciano di cambiare il volto del calcio inglese. Secondo le linee guida sull’immigrazione post-Brexit adottate dalla FA e dal Ministero degli Interni il mese scorso, a Ole Gunnar Solskjaer e Marcelo Bielsa sarebbe stato negato il permesso di lavorare in Gran Bretagna, per esempio. E per lo stesso motivo saranno bloccate gli ingaggi di dozzine degli allenatori stranieri in Premier League e EFL.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail i nuovi regolamenti della FA si basano su cinque “fasce” che determinano se un manager può ottenere un Governing Body Endorsement (GBE), che ora è richiesto per lavorare in Inghilterra. L’allenatore deve aver lavorato all’interno di queste fasce – descritte in un documento di 12 pagine come ‘Top Leagues” – per due anni consecutivi, o per tre dei cinque precedenti a ricevere così il GBE. Una clausola che avrebbe tagliato fuori molti manager attualmente impiegati nei migliori club inglesi.

L’esempio più importante è Solskjaer: la massima divisione norvegese in cui lui ha allenato il Molde prima di succedere a Mourinho nel dicembre 2018 non figura in nessuna delle fasce. Bielsa, nel frattempo, ha allenato il Marsiglia, la Lazio (anche se mai per davvero) e il Lille nei cinque anni prima della sua nomina al Leeds nel 2018, ma era senza lavoro da dicembre 2017 prima di trasferirsi a Elland Road.

L’unico altro modo in cui un manager può ottenere un GBE è che abbia allenato una squadra internazionale tra le prime 50 della classifica FIFA per cinque anni prima di fare domanda.

Le restrizioni si applicano solo ai manager che si trasferiscono dall’estero, quindi quelli che già lavorano attualmente in Inghilterra non dovranno soddisfare i criteri GBE.