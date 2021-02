Juve, la Regione Piemonte istituisce il Giorno della Memoria per le vittime dell’Heysel

La Regione Piemonte ha ufficialmente istituito il Giorno della Memoria per le vittime della tragedia dell’Heysel. Da oggi, il 29 maggio sarà la giornata in cui ricordare quella terribile finale di Coppa dei Campioni del 1985 tra Juventus e Liverpool, quando nello stadio Heysel morirono 39 persone.

In una nota di commento alla decisione, il Presidente del governo regionale, Alberto Cirio, e l’assessore allo Sport, Fabrizio Ricca, scrivono:

“Il nostro è un gesto simbolico che però vuole avere anche un effetto pratico: istituzionalizzare ufficialmente una giornata dedicata alla memoria di tutte le persone che persero la vita all’Heysel vuole dire tener vivo il ricordo di tanti innocenti uccisi da una violenza brutale e immotivata, ma vuole anche dire costringerci tutti a riflettere sulla necessità di modelli di tifo positivi e non violenti. Lo sport è una delle cose che più ha la capacità e la missione di unirci, per questo una giornata come quella che abbiamo deciso di dedicare ai nostri connazionali morti in Belgio ha tra i suoi obiettivi quello di farci riflettere”.