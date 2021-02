Il Secolo XIX: tutti pazzi per Italiano, ma lo Spezia lo blinda con una clausola da 1 milione di euro

Tutti pazzi per Italiano. Il tecnico dello Spezia piace a tutti, anche al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che dopo la sconfitta degli azzurri è andato a complimentarsi con lui negli spogliatoi del Maradona. Ma sciogliere il suo contratto con lo Spezia è complicato, per via di una clausola con cui il club lo ha blindato. Lo scrive Il Secolo XIX.

Il quotidiano ricostruisce il percorso contrattuale del tecnico. Tre anni fa, a Trapani percepiva 30mila euro. Arrivato allo Spezia firmò un biennale a 100mila netti il primo anno e a 110 il secondo, senza clausole.

“Lo stipendio prevedeva inizialmente un premio di 10 mila euro se la squadra avesse raggiunto i primi dieci posti. Il biennale sarebbe scaduto nell’estate 2021. Venne anche stabilito un premio promozione di 100 mila. Il tecnico, in corso d’opera, ottenne però altri 50 mila per la qualificazione playoff e, poco prima della semifinale di ritorno con il Chievo, s’inserì nell’accordo stipulato dal club con i giocatori, incassando altri 50 mila. Tra la gara di finale di andata e quella di ritorno, dopo la rete di Gyasi allo Stirpe, la società rimise in palio altri 50 mila se avesse completato l’opera. E così fu, per un totale di

360 mila. Il mister in A avrebbe avuto un aggiornamento d’ingaggio: 350mila. Poi, in estate, dopo l’addio di Angelozzi, un nuovo accordo contrattuale: scadenza 2022, primo anno 500 mila, secondo 600 (netti) e opzione per un terzo anno a 600 mila. Premio salvezza di 250 mila. E’ qui che fu inserita la clausola che avvisa tecnico e corteggiatori: 1 milione di euro, a suo carico, per la rescissione”.