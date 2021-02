Il paese è senza medico, e il sindaco “ordina” ai cittadini di non ammalarsi

La provocazione del sindaco di Oniferi, un piccolo paese sardo: “È da mesi che chiediamo che ci venga assegnato un medico, ma non veniamo ascoltati. Qui la situazione è al limite”

«È fatto assoluto divieto ai cittadini oniferesi di ammalarsi, di avere necessità di cure e farmaci, di contrarre il virus Covid-19». Firmato: il sindaco.

Il medico storico di Oniferi, un paesino sardo, ha lasciato l’ambulatorio durante l’estate e per mesi ad assicurare l’assistenza ai cittadini del paese sono arrivati neolaureati con incarico di pochi mesi. L’ultimo è andato via due settimane fa e ora a Oniferi, dove la sanità pubblica sembra davvero un sogno impossibile, hanno dovuto trovare un’altra soluzione: il divieto di ammalarsi. E così il sindaco, Stefania Piras, ha emesso un’ordinanza: è vietato ammalarsi. Semplicemente perché sarebbe impossibile curarsi.

Una provocazione che ha raccolto l’Unione Sarda. “È da mesi che chiediamo che ci venga assegnato un medico – protesta il sindaco – Ma non veniamo ascoltati. Qui la situazione è al limite. Sarebbe bello se bastasse un’ordinanza per evitare che la gente si ammali. Ma speriamo che serva almeno per far arrivare lontano l’eco della nostra disperazione”.