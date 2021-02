Il CorSport sul cambio modulo di Gattuso: “è una scelta (quasi) surreale”

“Dev’essere la disperazione che spinge ad inventarsi una vita nuova, a buttarla sul tappeto verde come se fossero le ultime fiches in tasca, a giocarsela a dadi o in una mano di chemin de fer o anche con la difesa a tre”

Per tentare di passare il turno in Europa League, Gattuso cambierà ancora modulo. Contro il Granada utilizzerà un 3-4-1-2. Una mossa della disperazione, scrive il Corriere dello Sport.

“Se non è un inedito, ci manca poco: dev’essere la disperazione che spinge ad inventarsi una vita nuova, a buttarla sul tappeto verde come se fossero le ultime fiches in tasca, a giocarsela a dadi o in una mano di chemin de fer o anche con la difesa a tre. È una scelta (quasi) surreale e quando Gattuso l’ha sfruttata, non gli è poi andata così bene”.