Il Corriere della Sera: “Osimhen è l’ombra di sé stesso ma tutto il Napoli è disperante”

Ecco cosa scrive il Corriere della Sera:

La prestazione della squadra è la testimonianza del momento che stanno vivendo i suoi componenti

Il Napoli è pallido e confuso. La difesa, in piena emergenza, viene tagliata a fette. Il centrocampo non protegge e non rilancia. Bakayoko conferma di attraversare un periodo nero. Elmas e Zielinski, non riescono mai a ribattere il fronte. Il primo tempo è una lezione severa dei Gasperini boys.