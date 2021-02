Una volta ci si preparava alle partite con taralli e birre mo’ con bicarbonato, Alka Seltzer e Gaviscon. Addo’jamme?

Forza Victor, solo, abbandonato, senza un pallone, senza un’idea, in un quadro senza forma che è il calcio Napoli in campo. Insultato e bersagliato, resisti e torna a sorridere!

😔 Una volta ci si preparava alle partite con taralli e birre mo’ con bicarbonato, Alka Seltzer e Gaviscon. Che disagio

😕 I cambi dei difensori sul corner non si fanno nemmeno alla playstation. Le basi. Ma sicuro che i corsi a Coverciano si siano fatti in presenza? Non è che c’era già la D.A.D.?

🙄 Pe’ capi’…La gestione della rosa è affidata alla cabala, al testa o croce, al panariello o forse tanti infortuni simili possono, per pura casualità, essere riconducibili allo staff tecnico? E’ sempre colpa di mistici eventi persecutori?

😎 Fabian e Piotr hanno alzato dalla polvere due petali di fiori per donarli a chi, senza coglierne le sfumature, confonde la realtà con la fantasia.

😒 Un uomo di sani valori e di principi etici elevati si dimetterebbe all’istante e non aspetterebbe l’esonero per tenere fede ad un progetto che non è mai partito….

😕 Ancora una sconfitta, la terza consecutiva in trasferta, la seconda in tre giorni. Fuori da ogni logica e senza una leggera veste ottimistica. Addo’jamme? Massacrare i calciatori è un esercizio infantile che aliena la piazza alla mediocrità.

Sempre e Comunque Forza Napoli