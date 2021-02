Guardiola esasperato dai rigori sbagliati: “Il prossimo potrebbe tirarlo Ederson”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, si è espresso così sul tema rigori, dal momento che contro il Liverpool è arrivato un altro errore, da parte di Gundogan.

Gundogan ha sbagliato il rigore e contro il Liverpool ormai è un’abitudine. È un problema che ci portiamo avanti da tempo, al di là di chi li calcia, e non possiamo permetterci di sbagliarli in un momento importante. Il prossimo a tirarli potrebbe essere proprio Ederson per come stanno le cose.