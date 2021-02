Granada-Napoli, Gattuso si affiderà al contropiede per capitalizzare la velocità di Osimhen

Toccherà a Victor Osimhen guidare l’attacco del Napoli contro il Granada. Gattuso non ha a disposizione altri attaccanti, dopo lo stop di Petagna, ennesimo infortunato azzurro. Il nigeriano non è al massimo della condizione, perciò, scrive la Gazzetta dello Sport, l’allenatore si affiderà al contropiede, cercando di capitalizzare la sua velocità. Un po’ l’atteggiamento avuto contro la Juve dopo il rigore trasformato da Insigne.

“L’emergenza ha costretto il tecnico ad accelerarne il recupero. Osimhen sarà in campo anche domani sera, a Granada, nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Magari la condizione non è ottimale, ma si presuppone che gli spagnoli faranno la gara e che il Napoli agirà in contropiede per capitalizzare al massimo le qualità dell’ex Lille. Un po’ quello che è stato l’atteggiamento adottato contro la Juventus dopo il rigore trasformato da Lorenzo Insigne. Sul piano del gioco, il Napoli non ha convinto: non ha fatto nemmeno un tiro in porta, ma è riuscito ad ottenere il massimo, cioè i tre punti”.