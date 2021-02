Gazzetta: domani Osimhen potrebbe già essere a Castel Volturno

Resta da capire se, dopo il trauma cranico riportato, l’attaccante potrà allenarsi regolarmente con il resto della squadra in vista dell’Europa League

Dopo il grande spavento di ieri sera quando si è temuto seriamente per le sue condizioni di salute, Victor Osimhen sembra essersi ripreso. Il calciatore del Napoli, a cui dopo i controlli effettuati al Papa Giovanni XXIII è stato diagnosticato un trauma cranico in conseguenza della caduta, resta ricoverato in osservazione per 24 ore. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il suo rientro a Napoli potrebbe avvenire nella serata di oggi

È ipotizzabile che il suo rientro avverrà nella giornata di oggi e domani potrebbe già essere a Castel Volturno. Resta da capire se potrà allenarsi