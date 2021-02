Gasperini toglie Ilicic dopo mezz’ora e i tifosi dell’Atalanta temono il Papu Gomez bis

Su Libero. “C’è chi sussurra che non si stia allenando bene, un po’ per questioni contrattuali, un po’ per le tante panchine”

Libero dedica un articolo all’affaire Ilicic che l’altra sera, contro il Real Madrid, ha giocato appena trenta minuti. Gasperini l’ha mandato in campo nel secondo tempo, già in inferiorità numerica ma ancora sullo 0-0, e poi lo ha tolto prima della fine del match. Libero si sofferma sulla vicenda.

Con l’ingresso di Ilicic, l’Atalanta è andata ancor più in affanno. E Gasperini

dopo aver urlato a Ilicic tutta la rabbia che aveva in gola («datti da fare invece di allargare le braccia: gli altri si stanno facendo un mazzo per te»), ha deciso di toglierlo. Anche se era in campo solo da mezz’ora. Anche se sapeva che il giocatore sarebbe rimasto male. Anche se era consapevole di andare incontro a polemiche e critiche.

Prosegue Libero:

Josep, ovviamente, non ha preso bene la sostituzione e se ne è andato direttamente negli spogliatoi offeso, mandando nel panico i tifosi atalantini, che ora si interrogano: lo sloveno è solo fuori forma o rischia un nuovo crollo psicologico come quello avvenuto un anno fa? Il litigio con Gasperini può portare a un nuovo caso Gomez? La Dea rischia di perdere un altro campione?

Infine:

C’è chi sussurra che Ilicic non si stia allenando bene, un po’ per questioni contrattuali (il promesso rinnovo non ancora arrivato), un po’ e per qualche malumore legato alle panchine.