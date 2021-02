De Siervo: «Diritti tv? Siamo a metà del guado. Possibile che una partita vada in chiaro»

L’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rai Radio 2. Ha parlato dell’assegnazione dei diritti tv, la cui discussione è stata rinviata.

«Per l’assegnazione dei diritti tv siamo a metà del guado . Sono rimasti in lizza due operatori e i loro progetti sono all’attenzione dei presidenti. Vengono approfonditi gli aspetti economici, ma sono importanti anche quello editoriale, e distributivo, che sono valutati e verificati con attenzione. E’ evidente che elemento chiave per la scelta sarà la garanzia che tutti possano vedere comodamente le partite sul divano di casa propria».

De Siervo ha parlato della possibilità che una delle partite sia in chiaro.

«Tra le ipotesi sul tavolo c’è anche la possibilità che una partita vada in chiaro, una proposta che sarebbe rivoluzionaria . Sarebbe da inserire nel nuovo pacchetto, probabilmente per una gara del lunedì sera, ma è un tema che va approfondito attentamente».

Sulla questione stadi:

«In altre realtà, non solo calcistiche, i grandi ritorni si hanno nelle giornate di gara. Gli impianti, gli stadi, se adeguati e moderni sono una linfa vitale, aumentando il tempo e la spesa che gli spettatori e tifosi dedicano all’evento partita. La speranza di tutto il mondo dello sport è che si vada al di là dei grandi eventi per superare i cavilli della burocrazia. I nostri impianti non sono adeguati e rischiano di rimanere vuoti anche alla riapertura. In questo momento di fermo si poteva aprire una riflessione e cercare un cambiamento, ma invece abbiamo visto ad esempio la risposta interlocutoria dei Beni culturali alla Fiorentina. Con questo atteggiamento, non avremmo mai visto nascere una piramide al Louvre, invece pensiamo si possa intervenire anche su una grande opera per renderla funzionale alle esigenze moderne».