Dazn attacca Sky: “La loro offerta è illegittima, vogliono dare alla Serie A soldi già loro”

Il rilancio da 500 milioni subito di Sky per i diritti della Serie A ha fatto infuriare i concorrenti: “Offerta tardiva che non può essere accettata, un pericoloso precedente per la Lega”

E’ guerra aperta tra Dazn e Sky per accaparrarsi i diritti della Serie A fino al 2024. In attesa che la Lega decida di votare sulle offerte pervenute, la piattaforme alzano il livello dello scontro.

Sky ha risposto all’offerta da 840 milioni della piattaforma in streaming con un rilancio che prevede subito 500 milioni tra la sesta rata dei diritti 2019/20 e metà della quota per il 2020/21. Ma Dazn non ci sta e attacca.

Come riporta il Sole 24 Ore, ripreso da Calcio e Finanza, Dazn ha scritto una lettera alla Lega, bollando l’offerta di Sky come “tardiva, che non può essere accettata poiché illegittima. Un pericoloso precedente per la Lega Serie A».