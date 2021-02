Cucci difende Gattuso: “Sarri? Adl lo richiami, ai napoletani piace dare spettacolo e perdere”

Italo Cucci difende Rino Gattuso. Lo fa sulle pagine di QS, Quotidiano Sportivo.

“Le strepitose parate di Meret saranno l’unico alibi di chi sta avvelenando la Famiglia Gattuso, intesa come quelli che il calcio lo vivono a Castelvolturno, lontani da una città che spesso finge di amarli e invece li confronta con Maradona per buttarli. Se fossero sereni, non ignorerebbero il fatto che a Gattuso manca Mertens, 130 gol, più di Diego, più di tutti. Il Sarrismo resiste? Ci vuol poco, ADL lo richiami, in fondo a tanti napoletani piace dare spettacolo. E perdere. Cantando ‘surdato ‘nnamorato, allegro pianto per un amore perduto, staje luntana da stu core”.