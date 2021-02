Cuba prepara un vaccino autoprodotto (e lo offrirà anche ai turisti)

Ai progetti di vaccini cubani sta contribuendo anche un ricercatore palermitano, Fabrizio Chiodo. Qualche settimana fa ha rilasciato un’intervista a Il Sole 24 Ore.

«Cuba è l’unico Stato dove un prodotto può andare dal laboratorio alla clinica per via totalmente pubblica. Faccio questo lavoro per gli altri, spinto da una forte etica. E Cuba mi permette di rispettare quello in cui credo. Io ho partecipato e partecipo al disegno, sviluppo ed analisi dei dati dei due candidati vaccinali contro SARS-CoV-2 del Finlay Institute Avana (a Cuba in totale ci sono quattro candidati vaccinali in clinical trial). Sono tutti vaccini a sub-unità della proteina “spike” dei virus, in una formulazione con adiuvanti».