Corsport: via Gattuso subito, se il Napoli non dà segni di vita contro il Granada

Il Napoli cerca l’impresa con il Granada per rimettere in piedi i sedicesimi di Europa League, se fallisse il nome più plausibile per sostituire Gattuso continua ad essere quello di Rafa Benitez

Domani contro il Granada il Napoli dovrà dare segni di vita, scrive il Corriere dello Sport, dovrà dimostrare di essere una squadra diversa da quella vista in campo nelle ultime sfide contro Atalanta e Granada.

Il Napoli cerca l’impresa con il Granada per rimettere in piedi i sedicesimi di Europa League, di certo non compromessi ma certamente complicati dal 2-0 incassato poco meno di una settimana fa in Spagna; o quanto meno dovrà dare l’idea di volerci provare.