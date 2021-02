Corsport: per il Genoa Gattuso pensa di far riposare Insigne

Si torna al 4-3-3 con Meret tra i pali , mentre in attacco, se riposa Insigne giocheranno Politano, Petagna e Lozano

Dopo i vari tentativi e i moduli provati, Gattuso riabbraccerà il suo 4-3-3 contro il Genoa a Marassi, secondo il Corriere dello Sport.

Con Meret finalmente tra i pali, i soliti Di Lorenzo e Koulibaly in difesa accompagnati da Mario Rui. In ballottaggio invece Maksimovic e Manolas.

A centrocampo ritornano Elmas e Zielinski che avevano riposato in Coppa Italia, con Bakayoko e Demme.

In attacco dipende tutto da Insigne. Ovvero: se riposerà, spazio al tridente composto da Politano, Petagna e Lozano.

Intanto però la notizia è che Mertens tornerà

Mertens, in questi giorni impegnato in una full immersione riabilitativa della caviglia sinistra in un centro di Anversa, tornerà a Napoli mercoledì